Добыча нефти в Венесуэле, по оценкам экспертов, приближается к нулю

Консалтинговая компания IHS Markit сообщает, что еще в 2017 году Каракас добывал 2 миллиона баррелей в сутки, а сейчас – не более 200 тысяч.

Отмечается, что никогда в истории нефтяной промышленности добыча у такого крупного производителя не падала так низко и так долго. Результаты исследования приводит агентство Интерфакс. В последнее время ситуация для Венесуэлы усугубилась обвалом цен на горючее, санкциями США и ограниченными возможностями для хранения нефти. Страна имеет крупнейшие в мире запасы сырья.