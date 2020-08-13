ФБР присоединится к расследованию взрывов в Бейруте

Сотрудники американской спецслужбы совместно с ливанскими и международными следователями попытаются установить точную причину произошедшего. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла, который прибыл в ливанскую столицу.

Серия мощных взрывов прогремела в порту на прошлой неделе. Жертвами ЧП стали более 170 человек, еще 6 тысяч получили травмы. Власти Ливана называют причиной взрыв почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.