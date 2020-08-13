Министерство культуры предлагает разрешить проведение в музеях мероприятий численностью более 50 человек

Эта мера позволит учреждениям организовывать лекции, концерты, вернисажи при условии, что помещения будут заполнены не более чем наполовину, а между посетителями будет соблюдаться социальная дистанция. Об этом агентству Интерфакс сказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, министерство предложило Роспотребнадзору увеличить численность экскурсионных групп с 5 до 20 человек при условии, что между участниками будет дистанция более метра. Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что ограничение в пять человек в некоторых регионах уже постепенно теряет свою актуальность.