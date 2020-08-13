Евросоюз до конца августа может ввести санкции против Белоруссии

Это связано с президентскими выборами и жестким подавлением протестов в стране, — передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС. Источник утверждает, что окончательное решение о санкциях может быть принято в течение нескольких дней после встречи министров в Берлине 27-28 августа. Кроме того, экстренные переговоры из-за ситуации в Белоруссии назначены на завтра. По некоторым данным, ограничительные меры будут выражаться в запрете на въезд в Евросоюз определенным лицам и заморозке их активов. Несколько дней назад в ЕС отметили, что прошедшие выборы не были «ни свободными, ни честными».
2020-08-13T20:01:59+03:00
2020-08-13T20:01:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 13 августа 2020
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