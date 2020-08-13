Российский истребитель поднят на перехват американского самолета над Баренцевым морем

Экипаж Миг-31 идентифицировал воздушное судно, приближавшееся к границам России, как самолет патрульной авиации «Посейдон» ВМС США. Как сообщает Национальный центр управления обороной, после разворота разведчика, истребитель вернулся на аэродром.