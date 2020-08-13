Полиция задержала несколько участников митинга у белорусского посольства в Москве

Всего, как сообщает агентство ТАСС, к 17 часам у здания диппредставительства собралось около 20 человек, некоторые из них пришли с плакатами. Спустя час полиция начала задержания, после этого участники акции разошлись. Сейчас у посольства находятся несколько автобусов МВД. Пешеходное движение на участке улицы напротив здания частично перекрыто.
2020-08-13T19:31:29+03:00
2020-08-13T19:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 13 августа 2020
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