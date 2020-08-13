Полиция задержала несколько участников митинга у белорусского посольства в Москве

Всего, как сообщает агентство ТАСС, к 17 часам у здания диппредставительства собралось около 20 человек, некоторые из них пришли с плакатами. Спустя час полиция начала задержания, после этого участники акции разошлись. Сейчас у посольства находятся несколько автобусов МВД. Пешеходное движение на участке улицы напротив здания частично перекрыто.