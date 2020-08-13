Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Соглашение обе стороны уже называют историческим и используют эпитет «дипломатический прорыв».

Переговоры между Эмиратами и Израилем проходили при посредничестве президента США Дональда Трампа. Он и опубликовал в своем твиттере совместное заявление. Из него следует, что Израиль временно отложит планы по аннексии палестинских районов Западного берега реки Иордан. Это в своем плане по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке предлагал ранее Трамп. Кроме того, Эмираты и Израиль планируют заключить целый ряд двусторонних соглашений в сферах туризма, инвестиций, безопасности, и некоторых других вопросов. В том числе – и открытии посольств. Сделка предусматривает также свободный доступ мусульман к священным местам Иерусалима.

Объединенные Арабские Эмираты стали лишь третьей арабской страной, согласившейся установить мирные дипломатические отношения с Израилем. Первым государством свыше 40 лет назад стал Египет, а вторым – Иордания, еще в 1994 году.