Намибия отклонила компенсацию Германии, предложенную за колониальное прошлое

Президент Хаге Гейнгоб назвал ее неприемлемой и сказал, что страны продолжат переговоры по этому вопросу. Телерадиокомпания «Дойче Велле» утверждает, что речь шла о сумме 10 миллионов евро.

Германия и Намибия ведут обсуждение с 2015 года. Берлин принес официальные извинения за убийства, совершенные немецкими войсками в начале 20 века – тогда, по оценкам американского Мемориального музея холокоста погибли почти 80 тысяч представителей коренных народов. Однако о размере компенсации стороны договориться не могут.