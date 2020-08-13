Полиция отчиталась о пресечении незаконного оборота драгоценных металлов

В МВД сообщили об изъятии более 20 тонн платиносодержащего концентрата, полученного при переработке автомобильных катализаторов. Обыски прошли в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Злоумышленники, по данным полиции, использовали разветвленную сеть филиалов по всей стране. Изъятый керамический порошок содержит драгоценные металлы общая стоимость которых оценивается на сумму свыше 200 миллионов рублей.