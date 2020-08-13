Полиция отчиталась о пресечении незаконного оборота драгоценных металлов

В МВД сообщили об изъятии более 20 тонн платиносодержащего концентрата, полученного при переработке автомобильных катализаторов. Обыски прошли в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Злоумышленники, по данным полиции, использовали разветвленную сеть филиалов по всей стране. Изъятый керамический порошок содержит драгоценные металлы общая стоимость которых оценивается на сумму свыше 200 миллионов рублей.
2020-08-13T18:31:37+03:00
2020-08-13T18:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 13 августа 2020
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