Первая полуфинальная пара футбольной лиги Чемпионов станет известна сегодня вечером

Когда путевку в эту стадию турнира разыграют мадридский Атлетико и РБ Лейпциг из Германии.

Безоговорочный лидер французского футбола последних лет был в шаге от очередного провала в Лиге Чемпионов. Еще за минуту до истечения основного времени матча против итальянской Аталанты ПСЖ проигрывал 0-1. Однако за оставшееся время сумел перевернуть ход встречи. Забив сперва на 90-й, а потом и на третьей добавленной минуте. Суперволевая победа 2-1 позволила парижанам впервые за 25 лет пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. А вот с кем сыграет там Неймар и компания выяснится сегодня вечером. Когда в другом полуфинале сыграют «РБ Лейпциг» и «Атлетико».

Немецкий клуб, основанный каких то 10 лет назад, богатой еврокубковой историей похвастать, естественно, не может. В Лиге Чемпионов Лейпциг выступает всего во второй раз. На стадии 1⁄ 8 финала команда легко расправилась с английским Тотенхемом. Вот только случилось это еще до коронавирусной паузы ранней весной. В Чемпионате своей страны Лейпциг финишировал третьим. И это едва ли не единственное, что роднит его с сегодняшним соперником. Атлетико в Примере тоже занял третье место. Вот только опыта у команды Диего Симеоне ни в пример больше. За последние 6 лет мадридцы дважды играли в финалах Лиги Чемпионов.

Встреча Атлетико – РБ Лейпциг начнется сегодня в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.