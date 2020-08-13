Байден собрал $26 млн за сутки после избрания своей напарницей экс-генпрокурора штата Калифорния Камалы Харрис

Джо Байден собрал за сутки рекордные 26 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию после того, как избрал своей напарницей бывшего генпрокурора штата Калифорния Камалу Харрис. Она претендует на пост вице-президента США. Дональд Трамп уже назвал Харрис самым грубым, ужасным и неуважительным из всех американских сенаторов.

Выступая на брифинге в Белом доме, Дональд Трамп сказал, что Камала Харрис много раз говорила неправду, что она является ярым сторонником увеличения налогов и сокращения финансирования вооруженных сил, добавив, что не может поверить в то, что Байден избрал Харрис своим партнером в предвыборной гонке. Один из политтехнологов президента в интервью CNN при этом заметил, что сенатор и возможный вице-президент США «представляет собой серьезную угрозу и может вдохнуть столь необходимую энергию в кампанию» демократов

74-летний Трамп значительную часть своей предвыборной риторики посвящал возрасту соперника, который старше его на три года, называя его «сонным Джо». Однако, как подчеркивает вашингтонский корреспондент BBC, появление в избирательных бюллетенях имени Камалы Харрис может сделать эту стратегию бессмысленной. Ее возраст, 55 лет, также побуждает местных комментаторов всерьез обсуждать возможность того, что в недалеком будущем Харрис займет и президентское кресло.

Сайт NPR отмечает, что кандидат в вице-президенты от демократов, чья мать имеет индийские корни, а отец – выходец с Ямайки, не только первая чернокожая американка-прокурор штата и сенатор: она способна стать и первой женщиной-вице-президентом, расквитавшись за неудачу ее коллег по партии Джералдин Ферраро и Сары Пейлин. Издание указывает на то, что Джо Байден в точности повторяет действия Барака Обамы, который в свое время выбрал себе в союзники бывшего соперника: еще недавно, в конце прошлого года, Камала Харрис сама выдвигалась на пост кандидата в президенты от Демпартии и в этой связи довольно резко критиковала Байдена.

В свою бытность главным обвинителем штата Калифорния Харрис характеризовала себя как «прогрессивный прокурор». Си-эн-эн напоминает, что в свое время она отказалась требовать высшей меры наказания подозревавшемуся в убийстве офицера полиции, чем вызвала гнев и критику со стороны высокопоставленных блюстителей порядка.

Как прокурор штата Камала Харрис стала инициатором создания Интернет-платформы для сбора информации о погибших и пострадавших в результате действий полиции.