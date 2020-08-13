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18:16, 13 августа 2020

Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову предъявили окончательные обвинения

Его арестовали еще весной прошлого года.

Следственный комитет России закончил расследование в отношении Михаила Абызова, и первое заседание в суде должно состояться уже седьмого сентября. Адвокат обвиняемого Алексей Кирсанов сказал сегодня «Эху», что для защиты это, вероятно, слишком скоро: «С завтрашнего дня, то есть с 14-ого числа мы начинаем ознакомление с материалами дела. Пока сказать появилось там что-то новое или не появилось, я не могу. До седьмого сентября мы точно не успеем этого сделать, потому что в деле более трёхсот томов».

Следственный комитет утверждает, что Михаил Абызов, используя своё служебное положение министра открытого правительства, создал организованное преступное сообщество. По версии ведомства, они с сообщниками присвоили себе деньги «Сибирской энергетической компании», а затем вывели их за рубеж в офшоры. По подсчётам следователей в общей сложности Абызов таким образом обогатился на тридцать два миллиарда рублей.

Как ранее сообщала газета «Коммерсант», вместе с бывшим министром обвиняемыми по этому делу стали еще одиннадцать человек. Ни один из них вину не признал.

Михаил Абызов занимал должность министра открытого правительства с 2012 по 2018 годы. Сейчас эта должность упразднена.



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