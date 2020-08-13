Госдолг России на фоне пандемии коронавируса впервые за год превысил ликвидные активы правительства

В министерстве финансов не видят поводов для беспокойства.

Как следует из ежемесячной статистики Минфина и Центробанка, на которые ссылается РБК, на 1 апреля, которое можно считать условной точкой отсчета коронавирусного кризиса в России, рублевые и валютные депозиты федеральных властей, размещенные в ЦБ и коммерческих банках, достигали рекордных 17 триллионов рублей. На ту же дату размер позаимствованных на оплату расходов средств составлял 14,5 триллионов. Таким образом, активы превышали задолженность почти на 2,5 триллиона. Специалисты отмечали, что положительная разница, которая наблюдалась с прошлого лета, уникальна для развивающихся экономик. Однако во втором квартале депозиты начали планомерно сокращаться, а госдолг постепенно увеличиваться. 1 июня они почти сравнялись, а спустя месяц госдолг уже превышал активы более чем на 1,5 триллиона. При чем, в основном за счет внутреннего долга, поскольку Минфин с прошлого года не выходит на зарубежные рынки капитала из-за санкций. Таким образом получается, что правительство должно субъектам, негосударственным организациям, компаниям и населению.



Издание отмечает, что нынешняя ситуация не угрожает стабильности бюджета, но является «символическим последствием текущего кризиса». Он складывается из нескольких факторов — это эпидемия коронавируса, падение цен на нефть и рост расходов на поддержку семей и бизнеса. Кроме того, на резервы повлияла сделка по покупке Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния.

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что размер госдолга «сохраняется на безопасном уровне, ниже 20% ВВП, и остается одним из самых низких в мире». Он пояснил, что дополнительное привлечение средств для финансирования антикризисных программ — обычная практика, присущая большинству стран, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз.

Специалисты Всемирного банка ранее подсчитали, что государственный долг становится проблемным, когда достигает 77% от ВВП. По подсчетам рейтингового агентства Fitch, в России этот показатель возрастет по итогам года почти до 16%, а к 2022 превысит 17%.