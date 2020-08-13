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Эксклюзив Эха 18:07, 13 августа 2020

Тысячи людей в эти минуты выходят на очередные акции протеста в Минске против итогов выборов президента Белоруссии

Они не утихают в стране уже пятый день.

Уже как минимум 3 тысячи человек, по оценке агентства ТАСС, собрались в центре Минска в районе метро Пушкинская, где несколько дней назад погиб один из протестующих. В руках у демонстрантов цветы. Свои акции они начали с самого утра, причем не только в центре белорусской столицы, но и в спальных районах. Наиболее распространенная форма акций – так называемые «цепи солидарности» из нескольких сотен человек. Зачастую они состоят исключительно из женщин с цветами. Они требуют остановить насилие со стороны сотрудников МВД против участников протестных акций. Масштабного перекрытия улиц со стороны силовиков пока что не наблюдается, между тем усиленные наряды ОМОНовцев и спецтехника, как отмечается, стянуты к администрации белорусского президента.
Одновременно с этим на различных предприятиях страны начались забастовки, участники которых недовольны итогами выборов главы государства. Одними из первых забастовали сотрудники завода БЕЛАЗ в Жодине.

Среди их требований – проведение нового честного, по их мнению, голосования и вывод ОМОНа из города. Туда даже приезжал бывший гендиректор БЕЛАЗа и нынешний министр промышленности, который при этом, как сообщает белорусское интернет-издание Tut.by, вел себя довольно резко. В свою очередь, мэр Жодина Дмитрий Заболоцкий, встретившийся сегодня с рабочими, пообещал вывести ОМОН из города, если, по его словам, демонстранты не будут захватывать административные здания. Он также пообещал собравшимся встретиться с ними на городском стадионе.

Забастовку объявили и на крупнейшем строительном предприятии страны МАПИД. Его сотрудники выстроились в цепь солидарности. Польское «Еврорадио» сообщает и о забастовке на предприятии «Гродно-Азот»: его сотрудники, как утверждается, сказали, что «они с народом». Волнения есть и на Минском автомобильном заводе, а также Минском тракторном заводе, отмечает интернет-издание «Медиазона».

Протесты в Белоруссии не утихают в конца прошлой недели, когда Центризбирком объявил о предварительной победе на президентских выборах с результатом в 80% Александра Лукашенко. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, как утверждается, только 10%.

Лауреат Нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку. Как сказала Алексиевич в интервью белорусской службы «Радио Свобода», «хотелось бы повторить «Уйди красиво», но не выйдет, кровь уже пролилась».

Фото с протестных акций в Минске появились в Инстаграме американского актера и музыканта Джареда Лето. Они сопровождаются подписью на английском «Мы с тобой, Белоруссия».

Американский бизнесмен Илон Макс отреагировал в соцсетях на массовые протесты в Белоруссии. В Твиттере один из пользователей призвал распространять информацию о белорусских событиях и, в частности, о жестокости ОМОНа. В ответ Маск выразил сожаление и одновременно спросил, чем можно помочь.

США допускают возможность введения санкций в отношении Белоруссии, — заявил госсекретарь Майкл Помпео.

Помпео добавил, что США надеются найти общий подход с Евросоюзом о ситуации в Белоруссии.

Глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель призвал власти Белоруссии уважать право народа на мирный протест, воздержаться от насилия и освободить всех задержанных участников несанкционированных акций. Сегодня Шубель, а также послы европейских стран возложили цветы на месте гибели одного из участников протестной акции в Минске рядом со станцией метро «Пушкинская».

Евросоюз обсудит завтра возможное введение санкций против Белоруссии, — сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. По ее словам, главы МИД рассмотрят адресные санкции против ответственных за насилие в отношении протестующих и фальсификацию результатов выборов. Ранее Латвия, Литва и Польша предложила свое посредничество в урегулировании в Белоруссии.
Страны Евросоюза вряд ли будут активно участвовать в решении белорусских проблем. Они слишком заняты решением своих собственных, — такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов не исключил, что в ближайшее время против Белоруссии будут введены новые санкции. Впрочем, они не будут очень жесткими.

В Москве сегодня подтвердили, что Россия остается надежным союзником Белоруссии. Об этом говорится в заявлении российского МИДа. На Смоленской площади подчеркивают также, что попытки внести разлад в отношения с Минском обречены на провал. Официальный представитель МИД Мария Захарова также увидела признаки иностранного вмешательства в белорусские дела.

На этом фоне появилась неофициальная информация о том, что Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с президентом Путиным. Впрочем, в Кремле корреспонденту РИА заявили, что в графике Путина встречи с Лукашенко нет.



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