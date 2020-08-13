О продлении мер сообщило Управление торгового представителя США. Речь идет о товарах на общую сумму 7,5 миллиардов долларов. Из спика убрали часть продукции из Великобритании и Греции, однако добавили французские и немецкие товары.
Ввести дополнительные пошлины Вашингтону в октябре прошлого года разрешила Всемирная торговая организация. ВТО признала, что помощь, которую получал авиапроизводитель Airbus ущемляла интересы его американского конкурента Boeing на мировом рынке.
Соединенные Штаты сохраняют повышенные пошлины на товары из Евросоюза
О продлении мер сообщило Управление торгового представителя США. Речь идет о товарах на общую сумму 7,5 миллиардов долларов. Из спика убрали часть продукции из Великобритании и Греции, однако добавили французские и немецкие товары.