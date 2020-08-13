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17:32, 13 августа 2020

Соединенные Штаты сохраняют повышенные пошлины на товары из Евросоюза

О продлении мер сообщило Управление торгового представителя США. Речь идет о товарах на общую сумму 7,5 миллиардов долларов. Из спика убрали часть продукции из Великобритании и Греции, однако добавили французские и немецкие товары.
Ввести дополнительные пошлины Вашингтону в октябре прошлого года разрешила Всемирная торговая организация. ВТО признала, что помощь, которую получал авиапроизводитель Airbus ущемляла интересы его американского конкурента Boeing на мировом рынке.



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