Соединенные Штаты сохраняют повышенные пошлины на товары из Евросоюза

О продлении мер сообщило Управление торгового представителя США. Речь идет о товарах на общую сумму 7,5 миллиардов долларов. Из спика убрали часть продукции из Великобритании и Греции, однако добавили французские и немецкие товары.

Ввести дополнительные пошлины Вашингтону в октябре прошлого года разрешила Всемирная торговая организация. ВТО признала, что помощь, которую получал авиапроизводитель Airbus ущемляла интересы его американского конкурента Boeing на мировом рынке.