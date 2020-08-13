Международные резервы России достигли исторического максимума

Как сообщает ЦБ, на прошлой неделе они превысили отметку в 600 миллиардов долларов. Международные резервы – это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из иностранной валюты, золота, специальных прав заимствования и прочих резервных активов.