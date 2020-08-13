Международные резервы России достигли исторического максимума

Как сообщает ЦБ, на прошлой неделе они превысили отметку в 600 миллиардов долларов. Международные резервы – это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из иностранной валюты, золота, специальных прав заимствования и прочих резервных активов.
2020-08-13T17:32:11+03:00
2020-08-13T17:32:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2692083-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…