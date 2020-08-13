Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Юрия Трутнева

О результатах исследования агентству «Интерфакс» рассказал помощник полпреда президента на дальнем Востоке. По его словам, в этой связи чиновник продолжит работу в дистанционном формате и будет соблюдать режим изоляции.

Трутнев должен был участвовать в рабочей поездке премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток, которая началась сегодня.