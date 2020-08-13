Москва выразила обеспокоенность обстановкой в Белоруссии

Российский МИД усмотрел внешнее вмешательство в дела союзной республики с целью «расколоть общество и дестабилизировать ситуацию». Слова представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой приводит агентство Интерфакс. По словам дипломата, отдельные зарубежные партнеры оказывают на белорусские власти беспрецедентное давление.

В Минске и других городах Белоруссии продолжаются акции протеста, начавшиеся после оглашения предварительных итогов президентских выборов.