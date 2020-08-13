Дональд Трамп заподозрил Пекин в подкупе американской прессы

По мнению президента, именно поэтому некоторые СМИ регулярно обвиняют Россию, но не трогают Китай. Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу Dox Business. Трамп также назвал Пекин большой проблемой, подчеркнув при этом, что именно он эту проблему уменьшил.