Дональд Трамп заподозрил Пекин в подкупе американской прессы

По мнению президента, именно поэтому некоторые СМИ регулярно обвиняют Россию, но не трогают Китай. Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу Dox Business. Трамп также назвал Пекин большой проблемой, подчеркнув при этом, что именно он эту проблему уменьшил.
2020-08-13T17:05:46+03:00
2020-08-13T17:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 13 августа 2020
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