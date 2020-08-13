Мариинский театр в Петербурге переносит балетные спектакли из-за коронавируса

Информация об этом накануне появилась на официальном сайте и в соцсетях Мариинки.

Информацию о зараженных в балетной группе подтвердил генеральный директор и художественный руководитель театра Валерий Гергиев. По его словам, COVID-19 подтвердился у двух-трёх человек. Ещё на прошлой неделе в СМИ появлялась информация, что несколько артистов пожаловались на плохое самочувствие.

РБК со ссылкой на сотрудников театра сообщал, что у них, на тот момент, были симптомы коронавирусной инфекции. Из-за заболевания артистов в Мариинке приняли решение перенести все запланированные постановки в рамках фестиваля «Звёзды белых ночей». По крайней мере до шестнадцатого числа включительно и речь идёт только про те спектакли, которые пройдут на главной сцене. Впрочем, в выходные там дадут оперы «Иоланта» и «Риголетто»

В Петербурге с момента начала пандемии коронавируса заразилось более тридцати тысяч человек. Сейчас ежедневный прирост инфицированных в городе более 150 человек.