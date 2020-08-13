Американские компании призвали Дональда Трампа не блокировать китайское приложение WeChat

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что в ходе телеконференции с главой Белого дома представители Apple, Ford, Walt Disney и других компаний выразили мнение, что эти действия могут подорвать их конкурентоспособность на китайском рынке. Они хотят прояснить значение президентского указа, согласно которому им будет запрещено совершать сделки, связанные с WeChat. Поводом для запрета власти США называют угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайских сервисов.