Американские компании призвали Дональда Трампа не блокировать китайское приложение WeChat

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что в ходе телеконференции с главой Белого дома представители Apple, Ford, Walt Disney и других компаний выразили мнение, что эти действия могут подорвать их конкурентоспособность на китайском рынке. Они хотят прояснить значение президентского указа, согласно которому им будет запрещено совершать сделки, связанные с WeChat. Поводом для запрета власти США называют угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайских сервисов.
2020-08-13T16:33:01+03:00
2020-08-13T16:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 13 августа 2020
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