Антон Силуанов признал, что стране пришлось пойти на некоторое увеличение долга, однако он находится на уровне ниже 20% ВВП и остается одним из самых низких в мире – главу ведомства цитирует агентство «РИА Новости».
Ранее газета РБК со ссылкой на статистику министерства финансов писала, что долг федерального правительства превысил его ликвидные активы на фоне кризиса. К 1 июля он превышал депозиты на полтора триллиона рублей. Издание подчёркивает, что это не угрожает бюджетной стабильности страны.
Госдолг России, по оценке министра финансов, остается на безопасном уровне
Антон Силуанов признал, что стране пришлось пойти на некоторое увеличение долга, однако он находится на уровне ниже 20% ВВП и остается одним из самых низких в мире – главу ведомства цитирует агентство «РИА Новости».