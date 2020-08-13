Госдолг России, по оценке министра финансов, остается на безопасном уровне

Антон Силуанов признал, что стране пришлось пойти на некоторое увеличение долга, однако он находится на уровне ниже 20% ВВП и остается одним из самых низких в мире – главу ведомства цитирует агентство «РИА Новости».

Ранее газета РБК со ссылкой на статистику министерства финансов писала, что долг федерального правительства превысил его ликвидные активы на фоне кризиса. К 1 июля он превышал депозиты на полтора триллиона рублей. Издание подчёркивает, что это не угрожает бюджетной стабильности страны.