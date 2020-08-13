Собянин: В школах не будет линеек и массовых мероприятий в новом учебном году

Мэр отметил, что учащимся не нужно будет сидеть в масках. Но при этом передвижение учеников между классами ограничат.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. но учебный процесс начнется 1 сентября», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, как сказал градоначальник, массовых мероприятий не будет в День города. Праздник будет носить локальный формат. Режим изоляции был отменен в городе в начале июня. Возвращаться к нему власти пока не планируют, подобные сообщения Собянин назвал слухами. В московском транспорте и общественных местах продолжает действовать масочный режим.