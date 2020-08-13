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16:05, 13 августа 2020

Правительство ФРГ осудило применение силы против свободных демонстрантов в Беларуси

Правительство ФРГ осудило применение силы против свободных демонстрантов в Беларуси и призвало к освобождению арестованных граждан.

Официальный представитель Ангелы Меркель констатировал, что по Беларуси прокатилась волна репрессий после выборов, которые не были ни честными, ни свободными. Они сопровождались арестами членов политической оппозиции, задержаниями граждан, которые не сделали ничего иного, кроме выражения желания политических перемен, подчеркнул Штеффен Зайберт.

По словам представителя Меркель, эмиграция оппозиционного кандидата Тихановской показывает, какая атмосфера насилия, запугивания и страха царит в Беларуси. Видео с ее обращением подтверждает, к каким репрессивным инструментам готов обратиться режим в Минске, отметил Зайберт.

В понедельник правительство ФРГ подчеркнуло, что выборы в Беларуси не соответствовали ни в малейшей степени демократическим стандартам. Это отражает мнение 27 государств Евросоюза. Германия в эти полгода занимает пост председателя ЕС. Спикер Ангелы Меркель заявил, что в пятницу пройдут консультации министров иностранных дел о реакции Евросоюза. Представитель ЕС по международной политике Жозеп Боррель отметил, что меры могут коснуться тех, кто несет ответственность за насилие и манипуляцию результатов выборов.

Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что президент Лукашенко пришел к власти в результате выборов, которые не расцениваются как демократические.



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