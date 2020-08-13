США допускают возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Это заявил госсекретарь Майкл Помпео.
Помпео добавил, что США надеются найти общий подход с Евросоюзом о ситуации в Белоруссии.
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Это заявил госсекретарь Майкл Помпео.
Помпео добавил, что США надеются найти общий подход с Евросоюзом о ситуации в Белоруссии.
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…