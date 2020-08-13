Люди, проводившие обыски, спустя 2,5 часа покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Люди, проводившие обыск в офисе «Яндекса» в Минске, покинули здание. Как говорят в IT-компании, они представлялись сотрудниками МВД.

В офисе «Яндекса» вооруженные люди находились около 2,5 часов. В компании пояснили, что они назвались представителями главного управления белорусского МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. При этом, как отмечается, основания обыска в протоколах не конкретизировались, а никакое оборудование или документы изъяты не были. В офисе, к слову, по словам источника агентства ТАСС почти никого не было, поскольку, как отмечается, «Яндекс» работает в удаленном режиме.

Между тем силовые ведомства свою причастность к обыскам в минском представительстве IT-компании отрицают. Это не только белорусский Следственный комитет, но и минское управление МВД. Кто мог находиться в офисе, не уточняется. В посольстве России в Белоруссии на этом фоне потребовали дать информацию о причинах визита силовиков, а также подчеркнули, что в «Яндексе» дали полные ответы на заданные ими в ходе обысков вопросы.

Всего вооруженные люди сегодня пришли в три офиса «Яндекса» в Минске, в одном из них располагалось представительство сервиса такси Uber