МИД РФ: В Москве фиксируют попытки внешнего вмешательства в Белоруссии с целью дестабилизации ситуации

При этом в МИДе отметили, что попытки найти «русский след» в дестабилизации в Белоруссии безосновательны. В Москве обеспокоены инцидентами на улицах городов Белоруссии после президентских выборов — заявили в МИДе.
2020-08-13T16:01:07+03:00
2020-08-13T16:06:23+03:00
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16:01, 13 августа 2020
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