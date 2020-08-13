Европейские дипломаты возложили цветы на месте гибели одного из участников протестной акции в Минске

Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель и руководители дипмиссий европейских стран возложили цветы на месте гибели одного из участников протестной акции в Минске. Это произошло рядом со станцией метро «Пушкинская». Как сообщает ТАСС, там сейчас собрались около тысячи человек. Люди благодарят дипломатов и скандируют «Спасибо».

МВД Белоруссии сообщило о погибшем. Как утверждают в ведомстве, этот человек пытался бросить неустановленное взрывное устройство, однако, очевидцы сообщили, что взорвалась светошумовая граната, которые использовали силовики.