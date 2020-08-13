Tut.by сообщает о протестах рабочих на заводе МАЗ

У завода управления собралась толпа, люди скандируют «Уходи!». Видео опубликовали белорусские телеграм-каналы. Комментариев пресс-службы предприятия пока нет.
2020-08-13T15:33:25+03:00
2020-08-13T15:33:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691981-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…