У футболиста Федора Смолова в Барселоне украли дорогие часы

Это сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники полиции. Смолов прогуливался в районе порта вместе с друзьями, когда их окружила группа молодых людей. Стоимость часов – 300 тысяч евро. Смолов сейчас выступает за испанскую «Сельту» на правах аренды.