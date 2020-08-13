У футболиста Федора Смолова в Барселоне украли дорогие часы

Это сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники полиции. Смолов прогуливался в районе порта вместе с друзьями, когда их окружила группа молодых людей. Стоимость часов – 300 тысяч евро. Смолов сейчас выступает за испанскую «Сельту» на правах аренды.
2020-08-13T15:32:55+03:00
2020-08-13T15:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 13 августа 2020
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