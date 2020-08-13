Мариинский театр объявил о переносе нескольких балетных спектаклей после подтверждения коронавируса у артистов

Мариинский театр объявил о переносе нескольких балетных спектаклей после подтверждения коронавируса у некоторых артистов труппы. Как следует из афиши театра, с 13 по 16 августа переносятся три спектакля «Жизель» и спектакль «Времена года». Оперные спектакли и концертная программа пройдут в заявленном формате, — сообщает Интерфакс.