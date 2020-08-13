Следственные действия продолжаются в офисах «Яндекса» и Uber в Минске

Это сообщает ТАСС на одного из сотрудников силовых структур. Корреспонденту ТАСС не позволили попасть внутрь, на вопрос о возможности встречи с представителем компании корреспонденту ответили, что сейчас это невозможно.

Источник, близкий к компании уточнил, что большинство сотрудников «Яндекса» с весны работают из дома, это касается и офисов в Минске.



Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Горелкин считает, что Москва должна потребовать от белорусских властей немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении «Яндекса». Он выразил надежду, что никто из сотрудников компании не пострадал. В любом случае, Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, — подчеркнул депутат.