Чиновника задержали за взятку в Колпинском районе Петербурга

По версии следствия он мог получить за покровительство около одиннадцати миллионов рублей.

Заместителя главы Колпинского района Петербурга задержали с поличным, когда ему передавали более четырёхсот тысяч рублей. Как пишет портал Фонтанка Ру Алексей Жуков получал деньги от бизнесмена, который работает вместе с местными жилкомсервисами. Предполагается, что чиновник за вознаграждение способствовал заключению контрактов. Помимо этого, он, якобы сам принимал работы. По версии следствия, схема Жукова работала с 2018-го года. За это время сумма взяток могла достичь 11-и миллионов рублей. Сейчас чиновник задержан на 48 часов. Добавлю, что во вторник обыски прошли в петербургском Госстройнадзоре. Оперативники задержали как минимум двух человек. Они стали фигурантами дела о взятке в размере восемь миллионов рублей.

Напомним, две недели назад в Петербурге арестовали депутата Законодательного собрания Романа Коваля. Его подозревают в получении взяток более чем в 16 миллионов рублей.