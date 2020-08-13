Джаред Лето поддержал белорусских протестующих

То же самое делают и многие знаменитости из России.

Фотографии с протестных акций в Минске, на которых изображены стычки с полицией и люди, которые держатся за руки, появились в учетной записи солиста рок-группы Thirty seconds to Mars Джареда Лето в «Инстаграмме». Они сопровождаются подписью на английском «Мы с тобой, Белоруссия». Таким образом артист выступил в поддержку митингов, которые проходят во многих городах республики с минувшего воскресенья.

Ранее пользователи социальной сети «Твиттер» также пытались добиться комментария по ситуации в Белоруссии и от основателя космической компании Space X Илона Маска. Тот в ответ написал, «Мне печально это слышать. Как мы можем помочь?».

Вчера также стало известно, что жестокое подавление протеста осудил российский и советский дирижер Владимир Спиваков. В своём обращении, которое опубликовала «Новая газета», он объявил, что отказывается от ордена, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что жестокость, с которой в стране расправляются с протестующими, неприемлема.

Также свою поддержку в адрес митингующим ранее выражали предприниматель Евгений Чичваркин, журналист Юрий Дудь и спортивный комментатор Василий Уткин.