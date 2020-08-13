Компания Wargaming отрицает, что эвакуирует своих сотрудников в Минске

В пресс-службе корреспонденту РИА сообщили, что работают в удаленном режиме с середины марта, и никакой эвакуации в компании нет.

Сегодня же «Яндекс» подтвердил, что вооруженные люди заблокировали офисы компании в Минске.

Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри». Сейчас эта информация проверяется -сообщил нашей радиостанции Илья Грабовский, представитель пресс-службы Яндекса.

Отмечу, что в Минске у «Яндекса» два офиса. В одном из них работает команда такси-сервиса Uber.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, уверенную победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже четвертый день. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. В центре Минска произошли столкновения с силовиками, которые использовали против демонстрантов светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

По данным корреспондентов различных СМИ, включая «Интерфакс», на многих предприятиях Белоруссии проходят стихийные митинги. В частности, митингуют сотрудники «Белмедпрепаратов», «Керамина», отдельных строительных организаций. По информации СМИ, врачи некоторых больниц присоединились к протесту. В центре Минска прямо на ступенях филармонии выступил хор Белорусской государственной филармонии, при этом музыканты держали в руках таблички с буквами, из которых складывалась фраза «У меня украли голос».