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14:35, 13 августа 2020

Тверской суд взыскал в управляющей компании ГБУ «Жилищник» более 2-х миллионов рублей в пользу москвича

Его «Лексус» был поврежден глыбой льда, упавшей с крыши. Это произошло в конце 2018-го года. «Жилищник» отказался добровольно компенсировать ущерб, после чего автовладелец обратился в суд.



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