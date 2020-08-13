Городской суд Бугульмы в Татарстане снова оправдал 27-летнего местного жителя Сергея Кукушкина

Его обвиняли по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает региональная прокуратура. Она просила приговорить Кукушкина к 14-ти годам колонии. Надзорное ведомство намерено обжаловать решение суда, — сообщает издание «Татаринформ».
2020-08-13T14:35:14+03:00
2020-08-13T14:35:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 13 августа 2020
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