«Яндекс» подтверждает, что вооруженные люди заблокировали оба офиса компании в Минске

Внутри находятся несколько сотрудников. Подробности сейчас выясняются. Всего в офисах «Яндекса» работают около 120-ти сотрудников. Большинство работают удаленно.

Кроме того, «Еврорадио» передает, что обыск проходит в минском офисе Uber. По неподтвержденной информации из социальных сетей, компания Wargaming эвакуирует сотрудников. Руководству стало известно, что в офис едут силовики. Штаб-квартира компании находится на Кипре, а в Минске центр разработок. Это крупнейшая частная компания Белоруссии, разразботчик компьютерных игр – в частности, World of Tanks.