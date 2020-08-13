Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер согласился стать добровольцем в испытаниях экспериментальной вакцины

Британский композитор, автор мюзиклов «Иисус Христос суперзведа», «Эвита», «Кошки» и ряда других Эндрю Ллойд Уэббер согласился стать добровольцем в испытаниях экспериментальной вакцины, разработанной учеными Оксфордского университета.

В соцсети Твиттер Ллойд Уэббер написал, что «взволнован» в связи с предстоящей вакцинацией, пообещав, что, цитата, «сделает все что угодно, ради того, чтобы доказать, что британские театры можно снова безопасно открывать». Издание Телеграф сообщает, что оксфордский препарат против коронавируса сейчас тестируется на тысячах добровольцев не только в Великобритании, но также в США, Бразилии и ЮАР. Как уточняете газета, в соответствии с правилами испытаний, 72-летний композитор получит либо вакцину, либо плацебо.

Портал Vulture напоминает, что Эндрю Ллойд Уэббер с недавнего времени возглавляет кампанию за открытие приостановивших свою работу британских театров. В июле, в лондонском концертном зале Палладиум он провел репетицию своего нового мюзикла Золушка, с соблюдением всех необходимых предосторожностей, включая социальное дистанцирование участников спектакля на сцене. Композитор настаивает на том, что национальный театр, цитата, «не выживет» без перехода на прежний, полноценный график работы.

После проведенной масштабной кампании с участием британских знаменитостей в поддержку театров и других культурных учреждений, правительство страны выделило 2 миллиарда фунтов на финансирование их деятельности.