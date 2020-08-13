Мариинский театр переносит несколько балетных спектаклей из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в труппе

Мариинский театр переносит несколько балетных спектаклей из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в труппе. На сайте театра говорится, что пока не состоятся заявленные спектакли «Жизель» и «Времена года». Оперные спектакли и концертная программа пройдут в заявленном формате.
2020-08-13T14:07:48+03:00
2020-08-13T14:07:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:07, 13 августа 2020
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