В Белоруссии проходят забастовки против итогов президентских выборов

К стачке подключилось одно из крупнейших предприятий страны автомобильный заводе БелАЗ в городе Жодино.

Работа прекратилась, люли вышли на улицу, рассказал на условиях анонимности интернет-изданию «МБХ медиа» один из сотрудников завода. По его словам, рабочих одного из цехов заперли внутри, чтобы они не присоединились к остальным протестующим.

Начальство предупредило, что если 10 числа кто-то не выйдет на работу или придет письмо из милиции, то уволят по статье. Уже больше сотни человек уволено, отметил собеседник издания. Белорусский портал Tut.by сообщил, что в полдень работники предприятия вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством. «Людей много, тяжело сосчитать», — сообщил изданию один из рабочих. Они чтобы действующая власть ушла в отставку и были проведены честные выборы, а также освобождения политзаключенных. Кроме того, они призывают объявить общенациональную забастовку. На фотографиях и видео, которые публикуют оппозиционные телеграм-каналы, видно, как несколько десятков рабочих проходят маршем по территории предприятия, скандируя «Уходи!». Между тем, пресс-служба завода заявила, что работники просто встречаются с руководством предприятия и города Жодино и речи о забастовке не идет.

Тем временем, протесты сейчас проводят сотрудники еще нескольких компаний в Гродно. Акцию устроил и коллектив Белгосфилармонии, спев на ее ступенях.

В руках люди держали плакаты с надписью: «У меня украли голос».

В последние дни протестовали также рабочие Минского электромеханического завода, Белорусского металлургического завода.