Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

По мнению экспертов, это вызвано кризисом, связанным с эпидемией коронавируса.

Еще в апреле депозиты федерального правительства в рублях и иностранной валюте превышали общий госдолг на 2,5 трлн рублей. Теперь же ситуация обратная: уже долг превышает активы кабинета министров на 1,5 трлн, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на ежемесячную статистику Центробанка и министерства финансов. Все из-за планомерного сокращения резервов правительства. В ходе него, по словам экспертов, власти были вынуждены, к примеру, компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы из-за резкого падения цен на нефть. Помимо этого, долговая нагрузка, как отмечается, увеличилась из-за антикризисных мер по поддержке россиян в эпидемию коронавируса. Еще один фактор – сделка по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Ее заключили еще до начала эпидемии. Впрочем, рост госдолга и снижение активов, по оценкам экспертов, на данный момент бюджетной стабильности не угрожают.

Минфин ранее оценивал возможный дефицит бюджета в этом году в 5 трлн рублей. Рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, спрогнозировал рост российского госдолга почти до 16% ВВП.

Доктор экономических наук, управляющий партнер компании QВ Consulting Алексей Савруков не считает ситуацию с госдолгом России критической.

Государственный долг России остается на комфортно низком уровне, несмотря на то, что он превысил активы правительства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор экономических наук, управляющий партнер QBConsalting Алексей Савруков.

«В настоящее время долговая нагрузка государства находится на комфортных низких уровнях, составляет 16 процентов от ВВП, позволяет увеличивать бюджетные расходы без ущерба для экономики и не приведет к ускорению инфляции. Низкая инфляция позволит привлекать государственный долг под очень низкий процент и увеличить количество инвестиций. Это поможет поддержать экономическую ситуацию в стране», — сказал он.

А.Савруков выразил уверенность в том, что Россия обладает ресурсами для того, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщает РБК, на фоне кризиса государственный долг России впервые за год превысил резервы правительства. Эксперты издания связывают это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, а также резким ростом расходов бюджета на поддержку россиян и бизнеса.

Американский инвестор Джим Роджерс в эфире РБК заявил, что в ближайшее время может начаться мировой экономический кризис.

Роджерс полагает, что кризис может начаться в ноябре, после президентских выборов в США.

Правозащитная группа «Агора» обратилась в Международную организацию труда, утверждая, что в период ограничительных мер нарушались права работников. Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель группы Павел Чиков.

По его словам, сложившаяся ситуация привела к росту безработицы в России.