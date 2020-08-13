Согласно декларации о доходах, несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области в 2019 году заработала 10 млн руб

Согласно декларации о доходах, несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в прошлом году заработала 10 миллионов рублей. Это в два раза превышает заработок отца, — сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы региона объяснил, что в декларации отражены средства, полученные от продажи недвижимости.
2020-08-13T13:36:17+03:00
2020-08-13T13:36:17+03:00
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13:36, 13 августа 2020
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