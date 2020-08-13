Согласно декларации о доходах, несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области в 2019 году заработала 10 млн руб

Согласно декларации о доходах, несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в прошлом году заработала 10 миллионов рублей. Это в два раза превышает заработок отца, — сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы региона объяснил, что в декларации отражены средства, полученные от продажи недвижимости.