Штрафы Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву за нарушение режима изоляции при пикетах в поддержку Азара отменены

Объединение административно-технических инспекций города Москвы отменило штрафы в 4 тысячи рублей журналистам «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву за нарушение режима изоляции в ходе пикетов в поддержку Ильи Азара, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Калой Ахильгов. Он опубликовал копию решения, из которой следует, что правонарушения признаны мало значительными. Журналистам объявлено устное замечание. Защита также обжаловала решение о штрафах в размере 18-ти и 10-ти тысяч рублей, вынесенное Тверским судом за нарушение правил пикетирования.
2020-08-13T13:35:09+03:00
2020-08-13T13:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 13 августа 2020
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