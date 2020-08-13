Штрафы Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву за нарушение режима изоляции при пикетах в поддержку Азара отменены

Объединение административно-технических инспекций города Москвы отменило штрафы в 4 тысячи рублей журналистам «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву за нарушение режима изоляции в ходе пикетов в поддержку Ильи Азара, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Калой Ахильгов. Он опубликовал копию решения, из которой следует, что правонарушения признаны мало значительными. Журналистам объявлено устное замечание. Защита также обжаловала решение о штрафах в размере 18-ти и 10-ти тысяч рублей, вынесенное Тверским судом за нарушение правил пикетирования.