На фоне кризиса государственный долг России впервые за год превысил резервы правительства, — сообщает РБК, ссылаясь на статистику Министерства финансов и Центробанка. РБК связывает это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, а также резким ростом расходов бюджета на поддержку россиян и бизнеса. Издание подчеркивает, что рост госдолга и снижение активов правительства не угрожает бюджетной стабильности.
2020-08-13T13:32:45+03:00
2020-08-13T13:32:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691915-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…