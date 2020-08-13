На фоне кризиса государственный долг России впервые за год превысил резервы правительства, — сообщает РБК, ссылаясь на статистику Министерства финансов и Центробанка. РБК связывает это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, а также резким ростом расходов бюджета на поддержку россиян и бизнеса. Издание подчеркивает, что рост госдолга и снижение активов правительства не угрожает бюджетной стабильности.