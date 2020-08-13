Пресс-служба Белорусского автомобильного завода отрицает, что на предприятии началась забастовка

Сообщается, что работники встречаются с руководством предприятия.

Ранее корреспонденты некоторых СМИ сообщили о том, что рабочие прошли маршем на территории предприятия, скандируя «Уходи». Несколько дней назад СМИ сообщали о начале забастовок на других предприятиях Белоруссии, в том числе на крупнейшем в стране Белорусском металлургическом заводе, однако руководство последнего это отрицает.