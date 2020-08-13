Центризбирком Белоруссии обнародовал данные голосования на президентских выборах по регионам

В частности, утверждает ЦИК, в Минске за Александра Лукашенко проголосовали более 64% избирателей, Светлана Тихановская набрала почти 15% голосов. В целом по Белоруссии у Лукашенко более 80%, а у Тихановской – чуть более 10%.
2020-08-13T13:31:46+03:00
2020-08-13T13:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 13 августа 2020
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