Посла Белоруссии вызвали для объяснений в МИД Чешской республики

Это связано с заявлениями президента Лукашенко о том, что акции протеста в Белоруссии координировались из-за границы, в том числе из Чехии. Чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек назвал подобные заявления абсолютно неуместными и потребовал доказательств от Лукашенко. Министр также подчеркнул, что народ Белоруссии имеет право высказываться, свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе.