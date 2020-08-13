Социальную сеть «Инстаграм» обвинили в незаконном сборе биометрических данных

В самой компании такие претензии неоднократно отрицали.

Компания «Фейсбук», которая владеет «Инстаграммом», может выплатить до пятисот миллиардов долларов по коллективному иску, который против неё подали в США. По данным британской газеты Daily Mail, авторы обращения считают, что приложение создаёт на основе публикуемых пользователями фотографий некий «шаблон лица», который позже хранится в базе данных корпорации. В иске подчеркивается, что позже «Фейсбук» использует эти сведения в своих разработках и продаёт другим организациям, что противоречит условиям пользовательского соглашения.

В «Фейсбуке» в свою очередь сказали интернет-изданию Business insider, что эти обвинения совершенно безосновательны, потому что приложение «Инстаграмм» просто не использует эту технологию.

В конце июля у компании уже были проблемы с законом из-за того, что система распознавания лиц используется в её основном приложении — «Фейсбуке». В связи с этим там согласились выплатить шестьсот пятьдесят миллионов долларов по соответствующему иску.

В прошлом году «Фейсбуку» выписали самый крупный штраф в истории за незаконную передачу данных третьим лицам. Торговая комиссия США вынудила компанию заплатить пять миллиардов долларов за продажу информации британской компании Cambridge Analytica.