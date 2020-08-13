Сотрудники Белорусского автомобильного завода, по данным местных изданий, вышли на забастовку

Противоречивая информация приходит по поводу ситуации на крупнейшем предприятии Белоруссии, БелАЗе. Некоторые местные издания сообщили, что там началась забастовка. Официально это не подтверждается.

Работу на БЕЛАЗе прекратили несколько цехов, со ссылкой на источники пишет интернет-издание Tut.by. Как отмечается, их сотрудники собрались на площадях завода, а проходная оцеплена красной лентой. По утверждениям ряда телеграм-каналов, рабочие скандируют «Уходи!» и намерены направиться к руководству БЕЛАЗа. На самом заводе уверяют, что никакой забастовки нет, а руководство сейчас встречается с сотрудниками и представителями администрации города Жодино, передает агентство РИА Новости.

Между тем на забастовку вышли также десятки сотрудников Белгосфилармонии. Как передает интернет-издание «Медиазона», они выстроились у здания с плакатами «У меня украли голос» и поют.

Сообщения о забастовках на различных предприятиях Белоруссии поступали и ранее. Премьер-министр республики Роман Головченко на этом фоне утверждает, что на самом деле обстановка спокойная и никто не бастует.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже почти неделю после того, как ЦИК объявил о предварительной победе нынешнего президента Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов.